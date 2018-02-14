Россияне купили путевок за рубеж в 2017 г почти на 2 трлн рублей

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. За прошедший 2017 год россияне купили туристических путевок за границу в сумме почти на 2 трлн рублей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на Московскую международную валютную ассоциацию (ММВА), это эквивалентно 2% ВВП РФ.

По отношению к 2016 году рост составил 19,7%, ссылается издание на данные платежного баланса России.

По мнению экспертов ММВА, росту туристической отрасли способствовала в частности стабилизация курса национальной валюты к бивалютной корзине. Доллар в прошлом году подешевел на 3% — до 58 рублей.

Другой фактор высокого спроса на туристические поездки за рубеж специалисты называют восстановление экономики РФ: рост ВВП в 2017 году составил 1,5% после двух лет падения. Это отразилось на настроении россиян, чьи реальные зарплаты выросли на 3% и, как следует из прогноза Минфина, увеличатся в текущем году более чем на 4%.