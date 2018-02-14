Danone продаст около 14% своей доли в японской Yakult

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. намерена продать часть своей доли в японской молочной компания Yakult Honsha Co, которая является одним из мировых лидеров на рынке продуктов, содержащих пробиотики, говорится в сообщении Danone.

В частности, французская компания собирается сократить свою долю в японском производителе с 21,29% примерно до 7%. Как уточняет агентство Рейтер, исходя из рыночной цены акций компании, стоимость сделки составит примерно 1,5 миллиарда евро.

"Ожидается, что Danone останется крупнейшим акционером Yakult и продолжит входить в совет директоров японской компании", - говорится в сообщении. Ожидается, что сделка может быть завершена в марте.

Кроме того, Danone сообщает, что компании обновили меморандум о взаимопонимании с целью укрепления долгосрочного стратегического сотрудничества в сфере производства продукции, содержащей пробиотики. Компании сотрудничают с 2004 года.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России - с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.

Японская компания Yakult Honsha основана в 1935 году. В компании, продукция которой представлена в различных странах Азиатско-Тихоокеанского региона, США, Европе и Южной Америке, работают более 2,5 тысячи сотрудников.