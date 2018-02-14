Bayer продолжает диалог с ФАС из-за сделки с Monsanto

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Немецкая компания Bayer, несмотря на разногласия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ из-за сделки по слиянию с американской Monsanto, сделает все возможное для завершения сделки в России и продолжит свою деятельность на территории РФ, говорится в пресс-релизе Bayer.

Во вторник глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что Bayer подала в суд на службу в связи со сделкой по слиянию с американской компанией Monsanto. Глава ведомства также сказал о том, что Bayer пригрозила прекратить свою работу в РФ и отказаться от совершения сделки на территории страны. ФАС РФ изучает содержание иска Bayer, надеется на мирное урегулирование спора

"Bayer сделает все возможное для того, чтобы успешно завершить сделку по слиянию с Monsanto в Российской Федерации в соответствии с действующим российским законодательством о защите конкуренции. Bayer привержен интересам российских партнеров и потребителей. Bayer продолжит свою деятельность на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Bayer вновь указывает, что переговоры с ФАС о согласовании слияния с Monsanto на территории РФ продолжаются, однако соглашение еще не достигнуто.

"Bayer воспользовался своим правом обжаловать предписание и обратился в суд. Этот шаг носит процессуальный характер и не повлияет на возможность переговоров по достижению взаимовыгодного соглашения с целью оказания поддержки дальнейшему инновационному развитию российского сельского хозяйства", - указывается в релизе.