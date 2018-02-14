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ФАС обвинила "Шоколадницу" в нарушении закона за некорректную рекламу ужина


Общепит / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало "Шоколадницу" нарушителем закона о рекламе, так как кофейня в объявлении об ужине не указала существенные условия акции, сообщает УФАС в среду.

Компания в своей рекламе "Ваш ужин готов! салат + основное блюдо = 399 р." не указала, что предложение действует только с 18.00, а акция распространяется только на блюда из специального меню.

"Московское УФАС России признало сеть кофеен "Шоколадница" (ООО "Галерея-Алекс") нарушившей законодательство о рекламе в связи с размещением рекламы, в которой отсутствует существенная информация о проводимой акции", - говорится в сообщении.

Отсутствие существенной информации приводит к искажению рекламы и вводит потребителей в заблуждение, считает антимонопольное ведомство.

"Таким образом, в действиях ООО "Галерея-Алекс" установлено нарушение части 7 статьи 5 закона о рекламе… В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении общества к административной ответственности", - сообщает ФАС.

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