Amazon увеличит штат во Франции в 2018 г почти на 40%

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Онлайн-ритейлер Amazon в текущем году намерен увеличить на 2 тысячи число сотрудников во Франции, которая является третьим по величине для компании европейском рынком, сказал в интервью агентству Блумберг глава Amazon France Фредерик Дюваль (Frederic Duval).

По его словам, к концу текущего года штат онлайн-ритейлера во Франции вырастет на 2 тысячи и достигнет 7,5 тысячи человек. Таким образом, рост составит 36%.

"Экономическая обстановка во Франции дает нам уверенность и побуждает нас к инвестициям. У нас больше клиентов, поэтому шире бизнес, а поскольку бизнес шире, мы нанимаем больше сотрудников", - сказал Дюваль.

Amazon в прошлом году уже увеличил свой штат в стране на 1,5 тысячи сотрудников в сортировочных центрах и центрах выдачи товаров. Рабочие места в текущем году будут создаваться в службе доставки.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года. Число сотрудников компании в мире на конец 2017 года составляло 566 тысяч человек.