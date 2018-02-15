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Рейсы Москва - Каир привяжут к внутренним вылетам в Хургаду и Шарм-эш-Шейх


Компании / Индустрия / Транспорт / Потребительский рынок

КАИР, 15 фев - ПРАЙМ. Авиарейсы из Москвы в Каир в Каирском международном аэропорту привяжут к расписанию внутренних рейсов авиакомпании EgyptAir в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, чтобы те пассажиры, которые полетят через египетскую столицу транзитом на курорты Красного моря, не проводили в ожидании второго перелета более одного часа, сообщил египетской газете "Достур" источник в авиакомпании EgyptAir.

"Произведена привязка всех рейсов из России с внутренними рейсами, что позволит российскому пассажиру добраться на такие курорты, как Шарм-эш-Шейх и Хургада, в течение одного часа. При этом внутренние рейсы из аэропорта Каира будут вылетать из того же терминала, в который пассажиры будут прибывать из России", - сказал источник.

В то же время, как сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Каира, в Шарм-эш-Шейх из аэропорта еженедельно вылетают порядка 79 авиарейсов, в том числе, 59 – авиакомпании EgyptAir и других египетских авиакомпаний.

"В Хургаду в неделю выполняется 64 рейса, в том числе, 50 – EgyptAir", - сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что туркомпаниям или путешественникам не составит труда подобрать удобный для каждого пассажира маршрут.

Планируется, что уже в феврале возобновится прямое авиасообщение между столицами России и Египта, прерванное более двух лет назад после катастрофы самолета с российскими туристами в небе над Синайским полуостровом. Возобновление полетов на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх пока откладывается, стороны обсудят этот вопрос в апреле 2018 года. Тем не менее, ожидается, что российские туристы смогут приобретать путевки на красноморские курорты с прямым перелетом через Каир и последующим трансфером в Хургаду или Шарм.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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