Avon в 2017 г получила чистую прибыль в $20 млн против убытка годом ранее

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской косметической компании Avon Products Inc. по итогам 2017 года составила 20 миллионов долларов, тогда как в 2016 году компания получила убыток в 107,4 миллиона долларов, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 0,04%, до 5,716 миллиарда долларов. Продажи снизились на 0,25% в годовом выражении – до 5,565 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Avon Products составила 90,4 миллиона долларов, при этом за аналогичный период прошлого года компания получила убыток в 10,8 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,17 доллара против убытка годом ранее в 0,04 доллара. Выручка поднялась всего на 0,05% - до 1,569 миллиарда долларов. Продажи составили 1,535 миллиарда долларов, что на 0,23% больше в годовом выражении.

Выручка компании в РФ по итогам квартала снизилась на 2% (при неизменяющемся курсе доллара) в связи со снижением среднего уровня заказов. В Великобритании показатель снизился на 6%. Россия и Великобритания стали основными драйверами снижения показателя, отмечается в отчетности, что частично скомпенсировано ростом выручки в Турции.

В целом в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки выручка Avon выросла на 3%. В странах Южной Америки выручка опустилась на 2%, в Северной и Латинской Америке показатель не изменился, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - снизилась на 3%.

Avon, одна из ведущих мировых косметических компаний, ведет свой бизнес более чем в 100 странах, в России работает с 1993 года. Компания на протяжении многих лет боролась с падением продаж. Бизнес по сетевым продажам косметики с участием порядка 6 миллионов представителей не смог адаптироваться к изменениям предпочтений покупателей. Увеличить финансовые показатели при помощи продаж в интернете компании тоже не удалось.