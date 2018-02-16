Чистая прибыль "Черкизово" за 2017 г по МСФО выросла более чем в 3 раза

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, за 2017 год по МСФО составила 5,8 миллиарда рублей, увеличившись в 3,1 раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года, говорится в материалах компании.

Выручка группы выросла на 10%, до 90,5 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос в 1,5 раза и достиг 15,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль продемонстрировала рост на 32%, составив 23,6 миллиарда рублей.