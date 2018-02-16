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В России рухнули цены на iPhone 7‍


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. На территории РФ со старта продаж (в сентябре 2016 года) модели смартфона от американского производителя гаджетов Apple - iPhone 7 с 32 гигабайтами памяти цены упали примерно на 40%, пишет Hi-Tech Mail.Ru.

Полтора года назад этот смартфон являлся флагманом производителя и стоил на российских прилавках и в интернете 56,9 тысячи рублей. Теперь его можно купить за 35 тысяч рублей.

эксперты издания поясняют, что тренд на понижение цен коснулся не только старых моделей Apple, но и новых гаджетов. Например, выпущенный в сентябре 2017 года iPhone 8 Plus с момента выхода на рынок потерял около 20% стоимости.

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