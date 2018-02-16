Чистая прибыль французской Danone за 2017 г выросла на 42,6%

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за 2017 год увеличила чистую прибыль на 42,6% по сравнению с 2016 годом, до 2,453 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 3,91 евро против 2,79 евро годом ранее. Операционная прибыль выросла на 27,7%, до 3,734 миллиарда евро. Объем продаж вырос на 12,5%, до 24,68 миллиарда евро, а рост сопоставимых продаж (like-for-like) составил 2,5%.

Объем продаж компании в Европе и Северной Америке вырос за год на 20,7%, до 13,193 миллиарда евро, в остальном мире увеличился на 4,3%, до 11,484 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала Danone увеличила объем продаж в годовом выражении на 13,8%, до 6,095 миллиарда евро. Продажи в Европе и Северной Америке увеличились в отчетном квартале на 28,3%, до 3,386 миллиарда евро, в остальном мире - снизились на 0,3%, до 2,709 миллиарда евро.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России - с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.