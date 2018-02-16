Ткачев: РФ не видит необходимости увеличивать квоту на ввоз томатов из Турции

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Минсельхоз не видит потребности увеличивать квоту в 50 тысяч тонн на поставки турецких томатов в Россию, заявил в интервью РИА Новости глава министерства Александр Ткачев на Российском инвестиционном форуме.

"Будем смотреть по ситуации, но пока мы не видим необходимости в увеличении квоты", - сказал Ткачев.

Он напомнил, что турецкие производители имеют квоту в 50 тысяч тонн, причем период, за который они выберут эту квоту, не установлен.

"Пока турецких томатов поставлено порядка 5 тысяч тонн. То есть есть возможность поставить еще более 45 тысяч тонн", - пояснил министр.