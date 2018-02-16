Чистая прибыль Kraft Heinz за 2017 г выросла в 3 раза

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Kraft Heinz по итогам 2017 года выросла в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 10,99 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 8,95 доллара против 2,81 доллара годом ранее. Выручка снизилась почти на 1% по сравнению с показателем за 2016 год, до 26,232 миллиарда долларов.

Чистая прибыль компании Kraft Heinz по итогам четвертого квартала 2017 года выросла в 8,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 года, до 7,996 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 6,52 доллара против 0,77 доллара в четвертом квартале 2016 года. Выручка выросла на 0,3% в годовом выражении, до 6,877 миллиарда долларов. Продажи компании в США в четвертом квартале снизились на 1,1%, до 4,8 миллиарда долларов.

Главный исполнительный директор Heinz Дэвид Нопф (David Knopf) заявил, что компания уже выделила 300 миллионов долларов на стратегические инвестиции и 800 миллионов долларов на капитальные затраты для улучшения бизнеса с тех пор, как был реализована налоговая реформа в США.

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфеле брендов компании - Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House и другие.