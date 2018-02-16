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Kesko продаст свой последний актив в РФ - сеть "К-раута"


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Финский ритейлер Kesko согласился продать свой последний актив в России - сеть DIY-гипермаркетов "К-раута" - французскому Leroy Merlin за примерно 12 миллиардов рублей, говорится в сообщении финской компании.

Kesko поясняет, что сумма сделки относится только к продаже 12 зданий магазинов "K-Rauta". Еще два магазина K-Rauta в Московской области, которые не учтены в сумме сделки, будут также переданы новому собственнику в первом полугодии 2018 года.

Как уточняет компания, в этот же период Leroy Merlin рассчитается по сделке и в течение первого полугодия магазины будут введены в эксплуатацию под брендом Leroy Merlin. Общее число сотрудников в магазинах Kesko насчитывает 1800 человек.

Как сообщила Kesko, инвестиции в РФ не оправдали целей. "Наши инвестиции в Россию не оправдали целей, которые мы ставили, а расширение российского бизнеса за пределы Москвы и Санкт-Петербурга потребовало бы дополнительных существенных финансовых вливаний", - сообщил президент Kesko Микко Хеландер (Mikko Helander).

Выручка сети "К-раута" в 2017 году выросла на 6%, до 184 миллионов евро, но в рублях сократились на 5,8%. Операционная прибыль сети в 2017 году составила 0,6 миллиона евро.

Ожидается, что продажа приведет к превышению наличных поступлений над платежами компании в размере 169 миллионов евро, при этом с прибыли спишется порядка 20 миллионов евро.

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