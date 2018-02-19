"Россети" могут купить блокпакет ФК "ЦСКА"

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Правительство РФ обсуждает возможность приобретения "Россетями" блокпакета акций ФК "ЦСКА", пишет в понедельник газета "Коммерсант".

ФК давно сотрудничает с "Россетями". Так, в 2013 году госходинг стал титульным спонсором клуба, напоминает издание. Контракт на пять лет, который истекает в июле, предусматривал, что ЦСКА получит в целом около 4,2 миллиарда рублей, но весной 2014 года его пересмотрели в сторону уменьшения. Новые параметры стороны не раскрыли, отмечает газета.

Детали сделки будут окончательно проработаны до конца февраля, но решение о ней "уже можно считать положительным", ссылается газета на источники. Инициатором был президент ЦСКА Евгений Гинер, который планирует в результате снизить долги клуба. Формально клуб контролирует сын Гинера Вадим, у него более 75% акций Bluecastle Enterprises, единственного владельца ЦСКА, ссылается газета на данные Регистрационной палаты Великобритании (Companies House).

По данным источника газеты, близкого к Минэнерго, пока министерство не получало директив от правительства и в целом идею не одобряет. Он пояснил, что "нагружать" "Россети" непрофильным активом неправильно, поскольку госхолдинг начинает дорогостоящий проект по цифровизации сетей, предварительная стоимость которого составляет 1,3 триллиона рублей.

Гинеру принадлежит севастопольский "Севэнергосбыт" и, по данным источников газеты, доля в "Севастопольэнерго". В октябре 2017 года "Россети" собирались войти в капитал "Севастопольэнерго", чтобы контролировать сети города и инвестировать в его инфраструктуру до 2 миллиардов рублей, но сделка создавала санкционные риски, и в начале декабря выяснилось, что она заморожена. Через несколько дней после этого впервые появилась информация о продаже блокпакета акций ФК госхолдингу, отмечает издание.

В 2015 году операционный убыток клуба составил 15,6 миллиона долларов при доходах в 67,1 миллиона долларов, а в 2016 году доходы снизились до 57,7 миллиона долларов, а операционный убыток достиг 33,3 миллиона долларов, ссылается газета на отчетность Bluecastle Enterprises за 2016 год.