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Роскачество: Большая часть фальсифицированного коньяка стоит от 370 до 450 руб


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Исследования качества коньяка, продаваемого на полках в магазинах России, показали, что как минимум 20% продукции не является коньяком по составу, а большая часть уже из этих 20% стоят от 370 до 450 рублей, рассказал РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов в ходе Российского инвестиционного форума.

"Если говорить о предварительных подсчетах, то мы уже видим спирты и/или сахара невиноградного происхождения как минимум в 20% исследованной продукции, при этом, мы еще не получили результаты по всем брендам", - рассказал Протасов.

"Примечательно, что на данный момент львиная доля выявленной фальсификации (более 75%) приходится на продукцию, закупленную по цене от 370 до 450 рублей", - добавил он.

Протасов рассказал, что исследование коньяков еще не завершено и делится на две части. "Это физика, химия, то есть там, где мы четко проверяем, на молекулы, что называется, разбирая, что внутри - в этой части мы говорим, что с качеством этой продукции. И второе – это органолептика, то есть это вкус. Будет очень интересно посмотреть корреляцию первого и второго", - добавил глава Роскачества.

По его словам, "в вопросах алкогольной продукции с точки зрения потребителя важны также и потребительские характеристики - соотношение цена-качества, органолептические характеристики, поэтому в марте мы проведем, можно сказать, международные органолептические испытания коньяка - с привлечением французских экспертов, уже после этого мы соединим результаты лабораторных исследований, представленных в правительство, и потребительских испытаний, и опубликуем детальный отчет".

Протасов отметил, что исследуются и отечественные, и импортные марки этого алкогольного напитка, а в 2018-2019 году Роскачество займется новым проектом - созданием уникальной винной карты.

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