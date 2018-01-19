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Объем buy back "Магнита" может составить около $200 млн


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Объем программы выкупа акций, проведение которого изучает "Магнит" MGNT, может составить порядка 200 миллионов долларов, заявил гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан.

"Нам нужен как минимум совет директоров, чтобы утвердить (выкуп акций - ред.). Мои ощущения - это может что-то в районе 200 миллионов долларов, но это может быть меньше или немного больше", - сказал Помбухчан на телефонной конференции.

Универсам Магнит в Адлере.Галицкий устал от бизнеса: пакет "Магнита" продан ВТБ

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

Ритейлер в тот день сообщил, что "Магнит" не планирует менять свою дивидендную политику и намерен выплатить дивиденды своим акционерам во второй половине 2018 года, кроме того, ритейлер изучит возможность проведения обратного выкупа акций.

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