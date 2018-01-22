"Опора России": Покупка ВТБ акций "Магнита" стабилизирует рынок ритейла РФ

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Покупка банком ВТБ блокирующего пакета акций сети "Магнит" MGNT позитивна для отрасли в целом и приведет к стабилизации российского рынка ритейла, считает глава "Опоры России" Александр Калинин.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

"На рынке будет явная стабилизация и некий позитив для ритейлеров", - сказал Калинин РИА Новости. По его мнению, это связано с планируемым ВТБ оздоровлением операционной модели "Магнита": закрытием нерентабельных точек, пересмотром логистических схем работы и системы мотивации.

"То, что ведущий финансовый институт купил больше, чем блокпакет в российской ритейле, – это очень хорошая новость и для "Магнита", и для всего российского ритейла", - добавил Калинин. По его мнению, появление у "Магнита" такого акционера как ВТБ станет импульсом для изменений на рынке ритейла. "Поскольку ВТБ обладает серьезным финансовым заделом, фактически сегодня кредитное плечо будет не ограничено для группы "Магнит", то в основном речь будет идти о расширении рынков сбыта. Изменения ожидаются, но они позитивные", - добавил Калинин.

Покупка государственным банком крупного пакета акций "Магнита", по оценке Калинина, является правильным ходом. "То, что такой крупный пакет купила государственная корпорация, это правильный ход. Речь идет, в том числе, и о национальной продуктовой безопасности. С моей точки зрения, это правильный шаг. И может быть, даже и раньше надо было обратить на эту отрасль внимание", - отметил он.

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% - до 91,78 миллиарда рублей.