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"Магнит" не будет открывать по 3-4 тыс магазинов в год, считает комфортным уровень 1,5 тыс


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT не планирует открывать по 3-4 тысячи магазинов в год – темп открытий на уровне 1,5 тысячи точек устраивает компанию и может предоставить ей хорошие локации, сообщил гендиректор "Магнита" Хачатур Помбухчан.

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в ходе телефонной конференции отметил, что "Магниту" нужно продолжать открывать магазины, однако делать это более осторожно, ориентируясь на результат работы точек. В свою очередь гендиректор "Магнита" Помбухчан отметил, что компания видит много возможностей для расширения сети, в частности – через покупку магазинов у небольших ритейлеров.

"У нас нет планов такого значительного роста числа открытий, как 2 тысячи, 3 тысячи, 4 тысячи магазинов в год. Нет необходимости. Но мы абсолютно уверены, что текущий темп, 1,5 тысячи плюс-минус 200-300 открытий, может предоставить нам очень хорошие локации", - добавил Помбухчан.

На конец декабря 2017 года сеть "Магнита" насчитывала 16,35 тысячи магазинов: 12,125 тысячи "магазинов у дома", 243 гипермаркета, 208 магазинов "Магнит Семейный" и 3,774 тысячи магазинов косметики в 2,709 тысячи населенных пунктах РФ. Это крупнейшая по количеству магазинов российская торговая сеть.

Прогноз на 2018 год предполагает открытие (без учета закрытий) 1,5 тысячи "магазинов у дома", 700 магазинов косметики, а также 20 гипермаркетов и "Магнитов Семейных". В прошлом году компания открыла 2,291 тысячи магазинов (с учетом закрытий), включая 1,604 тысячи "магазинов у дома", 6 гипермаркетов, 14 магазинов "Магнит Семейный" и 667 магазинов косметики.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы России. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

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