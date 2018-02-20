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Минсельхоз: Объемы производства детского питания в России недостаточны


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Объемы производства детского питания на территории России сегодня недостаточны для обеспечения потребностей населения, заявил директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев на совещании по вопросу обеспечения сырьевой базой производителей детского питания на молочной основе.

По словам Ахпашева, чьи слова приводятся в сообщении Минсельхоза по итогам совещания, одним из ожидаемых результатов реализации госполитики в области здорового питания является обеспечение 80% рынка специализированных продуктов для детского питания, в том числе диетического (лечебного и профилактического), за счет продуктов отечественного производства.

В свою очередь замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко отметил, что объем российского рынка сухих молочных смесей для детского питания, по экспертной оценке, составляет порядка 23 миллиардов рублей в денежном эквиваленте (только в коммерческом секторе, не учитывая государственных закупок). При этом количество компаний-производителей детского питания, работающих на российском рынке, невелико, что объясняется необходимостью выполнения высоких требований к качеству сырья и продуктов переработки.

На совещании обсуждалась необходимость создания эффективно действующих производственных цепочек, включающих в себя производителей сырого молока, сухих молочных ингредиентов, сухих молочных смесей и заменителя грудного молока. Также были рассмотрены факторы, сдерживающие реализацию высокотехнологичных проектов, в том числе диспаритет ввозных таможенных пошлин на сырье и готовую продукцию для детского питания. Особое внимание было уделено вопросу модернизации, а также строительству современных производственных мощностей российских предприятий.

По итогам заседания принято решение сформировать дорожную карту по актуальным вопросам развития производства детского питания с учетом предложений представителей регионов РФ, отраслевых союзов, производителей детского питания и ингредиентов для его производства.

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