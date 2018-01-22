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Власти Украины разрешили "дочке" Сбербанка приобрести два отеля в Одессе


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

КИЕВ, 20 фев - ПРАЙМ. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал украинской "дочке" Сбербанка SBER приобретение двух отелей сети "Черное море" в Одессе, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Предоставлено разрешение ОАО "Сбербанк" (Киев) на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего ОАО "Туристско-производственная фирма" Черное море" (Одесса) и расположенного по адресу: ул. Пантелеймоновская, 25", - говорится в сообщении АМКУ.

Аналогичную информацию антимонопольное ведомство сообщило по отелю данной сети, располагающемуся на улице Ришельевская.

Сеть гостиниц "Черное море" принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу Имэксбанка и действующему владельцу футбольного клуба "Черноморец" Леониду Климову. По информации на ее сайте, сеть объединяет семь отелей на Украине, включая два вышеупомянутых в Одессе. Один и них - на улице Ришельевской, согласно сообщениям украинских СМИ, в конце 2017 года исполнительная служба Минюста Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом.

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