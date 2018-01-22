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Аркадий Ротенберг может выкупить 94,2% "Мостотреста" у структур "Благосостояния"


Недвижимость и строительство / Компании / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассматривает возможность выкупа пакета "ТФК-Финанс" (инвестиционная компания, акциями которой владеют управляющие компании НПФ "Благосостояние") в крупном подрядчике инфраструктурного строительства "Мостотресте" MSTT, рассказал РИА Новости источник, знакомый с планами бизнесмена.

В настоящий момент Аркадий Ротенберг рассматривает возможность обратного выкупа компании "Мостотрест", подтвердил РИА Новости представитель бизнесмена, не уточнив размер доли. По словам источника агентства, речь идет о всем пакете, принадлежащем "ТФК-Финанс", в размере 94,2%

"У нас есть информация, что один из акционеров компании планирует выход из бизнеса. "Мостотрест" - это одна из ключевых компаний, которая реализует проект транспортного перехода через Керченский пролив. Интерес к покупке доли в активе логичен с точки зрения наращивания компетенций в сфере строительства инфраструктурных объектов", - сообщил представитель бизнесмена.

Сейчас 94,2% "Мостотреста" принадлежит "ТФК-Финанс", 5,8% - в свободном обращении.

Структура "Благосостояния" в апреле 2015 года выкупила пакет крупнейшего акционера предприятия Marc O'Polo Investment, которое владело 38,6% "Мостотреста", и нарастила таким образом свою долю до 63,63%. Владеет Marc O'Polo семья Ротенберга и топ-менеджеры группы "Н-транс" Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов. Затем, в мае после разрешения ФАС ТФКФ выставила оферту остальным акционерам и довела свою долю в "Мостотресте" до 94,2%.

"Мостотрест для нас инвестиционный актив, сейчас рассматривается возможность его продажи. Мы довольны этой инвестицией. Первый, кому мы предложили, был Аркадий Ротенберг. Сейчас сделка на рассмотрении ФАС, все подробности - после одобрения регулятором", - прокомментировал исполнительный директор НПФ "Благосостояние" Юрий Новожилов.

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