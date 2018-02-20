Чистая прибыль Wal-Mart по итогам 2017-18 фингода упала на 26,4%

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Консолидированная чистая прибыль крупнейшей в мире розничной торговой сети, американской Wal-Mart Stores Inc., по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 января) уменьшилась на 26,4% в годовом выражении и составила 10,523 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная чистая прибыль Wal-Mart в пересчете на одну акцию по итогам года составила 3,28 доллара против 4,38 доллара по итогам прошлого фингода. Общая выручка Wal-Mart в отчетном периоде выросла в годовом выражении на 3%, составив 500,343 миллиарда долларов.

Консолидированная чистая прибыль компании по итогам четвертого квартала 2017-2018 финансового года составила 2,363 миллиарда долларов, сократившись на 40,7% в годовом выражении. Разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,73 доллара против прибыли в 1,22 доллара годом ранее. Общая выручка компании по итогам квартала выросла на 4,1% и составила 136,267 миллиарда долларов, говорится в релизе.

Девять из одиннадцати рынков показали положительные сопоставимые продажи, включая четыре крупнейших рынка, отмечается в релизе. Сопоставимые продажи в США (без учета цен на топливо) за квартал выросли на 2,6% при прогнозе аналитиков в 2%, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исследование Consensus Metrix. Вместе с этим компания отмечает влияние затрат на реструктуризацию в США и закрытия ряда магазинов.

Wal-Mart ожидает в 2018-2019 финансовом году прибыль на акцию в размере 4,75-5 долларов, роста сопоставимых продаж в США (без учета цен на топливо) - минимум на 2%. "Мы достигли хорошего импульса в отрасли с сильными показателями роста в США, в подразделениях Sam's Club и International", - приводятся в сообщении лова главы компании Дуга Мак-Миллона (Doug McMillon).

Wal-Mart Stores была основана в 1962 году. Штаб-квартира крупнейшего глобального ритейлера находится в городе Бентонвилл (штат Арканзас, США). В компании работают примерно 2,3 миллиона человек более чем в 11,7 тысячи магазинов, расположенных в 28 странах мира.