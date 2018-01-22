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ФАС получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций "Магнита"


Компании / Финансы / Потребительский рынок / Банки / Розничная торговля

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайство ВТБ о покупке 29,1% акций "Магнита" MGNT у Сергея Галицкого, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Ходатайство поступило в ФАС России и будет рассмотрено в установленные законом сроки", - сообщили в пресс-службе.

ВТБ 16 февраля заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения ФАС. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита".

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев после сделки заявил, что банк рассчитывает оставаться акционером ритейлера как минимум два-три года.

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