Россельхознадзор: Кувейт открыл свой рынок для российского мяса и яиц

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Кувейт открыл свой рынок для российской говядины, баранины, козлятины, птицы и яиц, сообщает российское ведомство во вторник.

"Состоялись переговоры Россельхознадзора с руководством Продовольственного агентства государства Кувейт по вопросу допуска российской продукции на рынок Кувейта, на которых были достигнуты принципиальные договорённости о начале поставок российской животноводческой продукции в государство Кувейт", - говорится в сообщении.

"В рамках указанных переговоров были согласованы формы ветеринарных сертификатов на поставки мясной продукции (мясо говядины, баранины, козлятины, мяса птицы и продукции из них), а также пищевого яйца и яичной продукции из России в Кувейт", - добавляет ведомство.

Помимо этого, стороны обсудили форму ветеринарного сертификата на мед и продукцию пчеловодства. В ближайшее время Россельхознадзор по официальным каналам направит кувейтской стороне парафированные ветеринарные сертификаты.

Поставки разрешенной продукции на первом этапе будут возможны с предприятий, имеющих одновременно право поставок и в Саудовскую Аравию, и в ОАЭ. Кувейтская сторона намерена сформировать собственный список аттестованных предприятий, условия попадания в который будут отдельно обсуждены между Россельхознадзором и Продовольственным агентством Кувейта.

Одновременно с этим кувейтская сторона сообщила, что поставки продукции животного происхождения из России в Кувейт возможны в сопровождении сертификата "халяль", выданного организациями, аккредитованными на оформление таких сертификатов в Саудовской Аравии.