В НБКИ сообщили о росте объема выдачи ипотеки в январе на 55%

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. В январе 2019 года в России выдали ипотечных кредитов на 58,4 миллиарда рублей, что на 54,9% больше, чем в январе 2017 года, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе НБКИ.

"В январе 2017 года было выдано 19 тысяч ипотечных кредитов на сумму 37,7 миллиарда рублей, а в январе 2018 года – 30,9 тысячи кредитов на сумму 58,4 миллиарда рублей. Таким образом, рост количества выданных кредитов составил 63%, а рост объемов выданных кредитов – 54,9%", - уточнил собеседник агентства.

Самую значительную динамику роста выдачи ипотечных кредитов в январе 2018 года в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) по сравнению с январем 2017 года продемонстрировали Башкирия (+191,6%), Томская (+166,1%) и Омская (+148,3%) области", - отмечается в пресс-релизе.

По состоянию на 1 января 2018 года НБКИ консолидирует информацию о кредитах более 85 миллионов заемщиков, предоставляемую свыше 4,1 тысячи кредиторами, сотрудничающими с НБКИ.