СМИ: Египет закупил еще 355 тыс тонн пшеницы из России

МОСКВА, 21 фев - ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) в рамках очередного тендера приобретает 355 тысяч тонн пшеницы из РФ, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на двух знакомых с ситуацией трейдеров.

По их словам, с учетом доставки на условиях франко-борта стоимость шести поставляемых партий пшеницы варьируется от 208,08 доллара за тонну до 218 долларов за тонну.

Помимо российской пшеницы Египет купит 180 тысяч тонн зерна из Румынии по средней цене в 213,09 доллара за тонну.

Отгрузка запланирована на 22 марта - 1 апреля, отмечается в сообщении.

Египет является крупнейшим импортером пшеницы в мире, а также одним из основных покупателей российской пшеницы.