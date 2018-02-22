Чистая прибыль Henkel за 2017 г выросла на 21,4%

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, за 2017 год выросла на 21,4% - до 2,541 миллиарда евро, следует из отчета компании.

Прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию выросла до 5,79 евро с 4,72 евро за 2016 год. Операционная прибыль увеличилась на 10,1% - до 3,055 миллиарда евро. Продажи выросли на 7% - до 20,029 миллиарда евро, впервые преодолев отметку в 20 миллиардов. Органический рост составил 3,1%.

За четвертый квартал чистая прибыль компании составила 739 миллионов евро, увеличившись в годовом выражении почти в два раза. Прибыль на акцию составила 1,69 евро против 0,90 евро годом ранее. Объем продаж увеличился на 0,6% - до 4,886 миллиарда евро.

"Несмотря на сложные и волатильные условия рынка, мы достигли новых рекордов по продажам и прибыли, а также достигли целевые финансовые показатели", - приводятся в релизе слова генерального директора Henkel Ханса Ван Байлена (Hans Van Bylen). В отчете отмечается негативное влияние от курсовых разниц - в 2% от выручки. Органический рост зафиксирован во всех регионах.

По итогам 2018 года группа прогнозирует органический рост продаж на 2-4%.

Группа компаний Henkel - один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. ООО "Хенкель Баутехник", основанное в марте 2002 года, представляет на российском рынке продукцию под торговыми марками Ceresit, Thomsit и Экон, производимую на заводах в Коломне, в Челябинской и Ульяновской областях.