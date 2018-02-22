BAT по итогам 2017 г увеличила прибыль в 8 раз

МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Группа компаний British American Tobacco (BAT), один из лидеров на мировом рынке производства табачной продукции, по итогам 2017 года увеличила прибыль в 7,8 раза, до 37,704 миллиарда фунтов стерлингов (52,6 миллиарда долларов), следует из предварительной отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 18,3 фунта (25,5 доллара) против 2,49 фунта (3,11 доллара) годом ранее. Выручка BAT выросла на 37,6%, до 20,292 миллиарда фунтов стерлингов (28,3 миллиарда долларов).

Показатель прибыли группы учитывает доходы Reynolds American Inc., приобретенной в июле прошлого года.

Объем поставок сигарет Dunhill за год упал на 5,9%, марки Kent - вырос на 11,2% - в основном за счет роста спроса в Японии, а Lucky Strike - вырос на 12,2%, благодаря спросу в Индонезии и Испании.

Спрос на Pall Mall вырос сильнее всего - на 14,8%, в основном сигареты данной марки покупали в Польше и Нигерии. При этом в Чили и РФ сигареты данной марки покупались реже. Рост продаж марки Rothmans составил 14,3% и был обусловлен спросом из России, Польши, Нигерии и Колумбии.

"Объем продаж сигарет в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) составил 228 миллиардов штук, что на 3,4% в годовом выражении. Более высокие объемы продаж в Нигерии, странах Персидского залива, Турции и Алжире были нивелированы снижением продаж на Украине, в ЮАР, России и Иране ", - пишет компания. Снижение объемов продаж в РФ компания объясняет вынужденной корректировкой цен на свою продукцию в "низком сегменте", с учетом цен конкурентов.

BAT, вторая в мире по величине табачная компания после Philip Morris International, была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, уникальных для локального рынка.