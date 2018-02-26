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Эксперты составили топ-10 самых популярных иномарок в России


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Эксперты российского автомобильного рынка составили список самых популярных иномарок, пишет аналитическое агентство "Автостат".

На первом месте - модель Ford Focus немецкого концерна. Эта модель была куплена в количестве 715 тысяч экземпляров и является самой распространенной иномаркой в РФ.

Вторая строчка рейтинга - у японской модели Toyota Corolla. Таких машин в России зарегистрировано 699 тысяч штук.

Замыкает топ-3 - корейский автомобиль Hyundai Solaris - 674,2 тысячи штук.

На четвертом и пятом местах - корейская модель KIA Rio (653,7 тысячи штук) и Renault Logan французского концерна (639 тысяч машин).

Помимо этого в десятку вошли: Chevrolet Niva (582,5 тысячи штук), Daewoo Nexia (422,2 тысячи экземпляров), Volkswagen Polo (405 тысяч машин), Toyota Camry (395 тысяч штук) и Volkswagen Passat (370 тысяч авто).

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