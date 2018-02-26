"Связной" тестирует новый формат магазинов‍

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Ритейлер "Связной" ведет тестирование нового формата магазинов: под новой вывеской, с новой концепцией продаж и расширенным ассортиментом. Как пишет РБК в понедельник, пока новые магазины будут работать только в Москве.

Эксперимент начали проводить в трех точках столицы. Это магазины на Ленинградском шоссе, на улице Красная Пресня и на Рязанском проспекте. Каждый магазин имеет свой логотип, с разными цветами фона и букв: серый, фиолетовый, желтый и белый.

Помимо смартфонов и планшетов в этих точках продаются также квадрокоптеры (беспилотные летательные аппараты), проекторы, шлемы виртуальной реальности, устройства для "умного" дома. В магазинах оборудовали специальные зоны с диванами. При этом у каждого из трех магазинов свой логотип, у которого разные цвета фона и букв — желтый, фиолетовый, серый и белый.

Источник, близкий к "Связному", сообщил изданию, что в случае успеха ритейлер намерен распространить новый формат на всю сеть, причем не только на точки под брендом "Связного", но и на "Евросеть", объединение с которой сейчас обсуждают акционеры двух ритейлеров.

Коммерческий директор "Связного" Дагмара Иванова прокомментировала изданию, что новые магазины являются пилотным проектом ритейлера и пока решение о том, будет ли новая концепция распространена на всю сеть, не принято.