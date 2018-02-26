Составлен топ-10 автомобильных марок, принятых по программе трейд-ин‍

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Рост сделок по покупке нового авто с помощью программы трейд-ин составил 17% в прошлом 2017 году, сообщает Аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на автомобильную группу "Авилон".

Специалистами был также составлен топ-10 самых популярных марок авто, которые были приняты по системе трейд-ин.

На первом месте - Mercedes-Benz, у этого бренда 17% принятых авто по программе.

Вторая строчка - у BMW - 11%. Третье место - у концерна Volkswagen – 10%.

В первую пятерку также вошли Ford и Hyundai.

Вторая пятерка - Audi и Land Rover (разделили шестое место), Nissan, Toyota, Opel, KIA.

Помимо этого экспертами было определено, что машины возрастом от 3 до 5 лет чаще всего участвуют в программе трейд-ин.