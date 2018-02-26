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ВТБ может продать 16,62% Burger King Russia


Компании / Финансы / Потребительский рынок / Банки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Группа ВТБ включила 16,62% в Burger King Russia в список на продажу, говорится в отчетности банка по МСФО по итогам 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2017 года группа классифицировала 16,62% акций в Burger King Russia (Кипр) в качестве актива, который с высокой долей вероятности может быть продан, говорится в отчетности. Балансовая стоимость этой доли составляет 4,6 миллиарда рублей.

По состоянию на конец 2017 года группе принадлежало всего 19,98% в Burger King Russia с балансовой стоимостью 5,6 миллиарда рублей.

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1954 году в США. В РФ работает по франшизе с 2010 года.

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