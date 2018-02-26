Россельхознадзор покинул глава управления, связанного с утечкой документа службы к PepsiCo

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Внутреннее расследование Россельхознадзора в связи с утечкой служебного документа, попавшего к американской компании PepsiCo, показало, что к инциденту было причастно управление службы по Владимирской области, в результате глава управления покинул свой пост, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

В понедельник в Россельхознадзоре состоялась рабочая встреча главы ведомства Сергея Данкверта с президентом PepsiCo в России, на Украине и в странах СНГ Нилом Старроком. В мероприятии также приняли участие замглавы Россельхознадзора Николай Власов и вице-президент PepsiCo по корпоративным отношениям в Восточной Европе Сергей Глушков.

Россельхознадзор в конце 2017 года сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Ведомство заявляло, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает это как коммерческий шпионаж. Россельхознадзор сообщил, что обратился по этому вопросу в Следственный комитет РФ и органы прокуратуры. PepsiCo эти обвинения отвергла.

"Сергей Данкверт проинформировал господина Старрока о том, что проведенное Россельхознадзором внутреннее расследование в связи с утечкой внутреннего документа Россельхознадзора, показало, что к этому было причастно управление Россельхознадзора по Владимирской области. В этой связи руководитель управления добровольно покинул занимаемую им должность", - сообщила пресс-секретарь службы.

"Кроме того, Глава Россельхознадзора подчеркнул, что все сотрудники владимирского управления, которые работали с этим документом, будут либо отстранены от должности, либо переведены на другой участок работы", - добавила Мелано.

Россельхознадзор также выразил удовлетворение принимаемыми руководством компании мерами в части проведения внутреннего расследования в связи с выявленными ведомством нарушениями при производстве продукции "Рубцовским молочным заводом". "Особое внимание будет обращено на безопасность продукции и проработку механизма возврата небезопасного сырья", - сказала Мелано по итогам встречи.

Россельхознадзор в конце января сообщил о выявлении нарушения законодательства РФ, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока, на "Рубцовском молочном заводе" (филиал компании "Вимм-Билль-Данн", входящей в PepsiCo). Было возбуждено административное дело. В ноябре прошлого года Россельхознадзор сообщал о выявлении антибиотиков тетрациклиновой группы в сыре "Рубцовского молочного завода".