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Соколов: "Аэрофлот" и EgyptAir еще не заключили договора с аэропортами для начала полетов


Компании / Потребительский рынок

ГРОЗНЫЙ, 26 фев - ПРАЙМ. Начало авиасообщения с Египтом задерживается из-за отсутствия договоров у "Аэрофлота" AFLT и EgyptAir по наземному обслуживанию, нормативных ограничений нет, заявил журналистам глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Ожидалось, что прямые рейсы между Москвой и Каиром, остановленные в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, возобновятся со второй половины февраля 2018 года. Однако на минувшей неделе стало известно, что возобновление авиасообщения переносится на апрель.

"В договорной плоскости. (Должны - ред.) подписать соответствующие договоры о наземном обслуживанию. Компании ("Аэрофлот" и EgyptAir - ред.) еще не до конца завершили эту работу. Как только это произойдет, Росавиация сразу же выдаст техническое разрешение. Никаких нормативных ограничений нет", - сказал Соколов.

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Возобновление авиасообщения с Египтом

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