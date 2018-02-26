UPS требует от еврокомиссии 1,74 млрд евро из-за решения заблокировать сделку с TNT

БРЮССЕЛЬ, 26 фев - ПРАЙМ. United Parcel Service Inc. подала иск плюс проценты от антимонопольному регулятору ЕС, требуя выплатить 1,74 млрд евро в связи с принятым в 2013 году решением заблокировать слияние UPS с голландской компанией доставки TNT Express NV. Сумма сделки оценивалась в 7 млрд долларов. Об этом стало известно из опубликованных сегодня судебных материалов, сообщает Dow Jones.

Еврокомиссия официально заблокировала сделку UPS и TNT в конце января 2013 года из-за опасений насчет возможного превращения рынка быстрой доставки посылок в фактическую дуополию объединенной компании и DHL, подразделения Deutsche Post AG.

Однако суд ЕС общей юрисдикции в прошлом году отменил это решение в связи с процедурными нарушениями со стороны регулятора. Комиссия подала апелляцию на решение этого суда.

Теперь UPS требует от комиссии компенсацию за ее решение, которое, по словам компании, помешало ей "воспользоваться преимуществами, связанными с планировавшейся сделкой".

"Мы уверены, что приобретение было бы выгодной сделкой для клиентов из сектора логистики, – указал Грегг Свинген, представитель UPS. – Компенсация, которую мы требуем, по нашему мнению, соответствует ценности этой сделки, неправомерно запрещенной еврокомиссией, и наше мнение подкрепляется объективной оценкой, подтвержденной независимыми экспертами".

Как сообщил представитель ЕС, Европейская комиссия будет отстаивать свою позицию в суде.

С 2013 года ситуация изменилась, и какие-либо попытки слияния между UPS и TNT представляются маловероятными.

UPS в середине января 2013 отказалась от этого слияния года вследствие резких возражений со стороны ЕС, после чего конкурирующая фирма FedEx Corp. в мае 2016 года приобрела TNT за 4,4 млрд евро, расширив свои позиции в Европе.