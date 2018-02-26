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Глеб Франк станет контролирующим акционером РРПК


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Глеб Франк приобретает долю Максима Воробьева в Русской рыбопромышленной компании (РРПК) и станет ее контролирующим акционером, сообщает компания.

"В результате достигнутого участниками общества соглашения, Глеб Франк приобретает долю Максима Воробьева в ООО "РРПК". В периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах группы РРПК", - говорится в сообщении.

По данным БИР Аналитик, Глеб Франк владеет 45,25% в РРПК, Максим Воробьев - еще 44,7%. Гендиректору РРПК Андрею Тетеркину принадлежит 5,48% компании. Детальные условия сделки не раскрываются, однако отмечается, что она реализовывается на рыночных и взаимовыгодных условиях. Закрытие сделки ожидается после получения одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Перед компанией стоят масштабные задачи, связанные с модернизацией флота и строительством новых судов, расширением географии присутствия и поиском новых каналов сбыта продукции. Я верю в будущее РРПК и намерен вместе с менеджментом сосредоточиться на успешной реализации этих задач", - приводятся в сообщении слова Франка.

Русская рыбопромышленная компания была основана в 2011 году Максимом Воробьевым и Глебом Франком. На данный момент в состав РРПК входят крупные дальневосточные добывающие компании - ОАО "ТУРНИФ" (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), ЗАО "ИНТРАРОС", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан", ведущие промысел в экологически чистых морях Дальневосточного бассейна.

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