В России за полгода средний чек вырос на 31%‍

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. За последние полгода в России средний чек потребителя вырос на 31% - до 675 рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Платформа ОФД" Сбербанка, занимающейся анализом данных из онлайн-касс.

Газета отмечает, что в июле прошлого 2017 года (полгода назад) средний чек российского потребителя составлял 515 рублей.

Оплачивая покупки кредитными картами покупатели тратят за один поход в магазин в среднем 970 рублей, это на 18% больше, чем в июле (тогда покупатели платили 820 рублей).

Обычно, отмечается в исследовании компании Сбербанка, россияне расплачиваются наличными при покупке продуктов питания, табачных изделий, слабоалкогольных напитков и товаров для автомобилей.

Безналичный расчет используется российскими покупателями при приобретении верхней одежды, лекарств и товаров для животных.