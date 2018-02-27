ФАС проводит проверку в аэропорту "Шереметьево" по поводу перевозок грузов

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проводит проверку по признакам антиконкурентного соглашения при перевозках грузов в аэропорту "Шереметьево", сообщает служба во вторник.

При этом ФАС отмечает, что грузовая компания и сам аэропорт препятствуют проведению проверки.

"В настоящее время ФАС России производит выездные проверки по заявлению о признаках антиконкурентного соглашения, связанного с перевозкой грузов в аэропорту "Шереметьево". При проведении проверки в ООО "Москва Карго" отключены сетевые диски, отсутствует доступ к почте сотрудников", - сообщает ФАС.

"Представитель АО Международного аэропорта "Шереметьево" в ходе проверки аэропорта отключила компьютер, осмотр которого производился специалистом ФАС России. Обе компании подозреваются в воспрепятствовании проведению проверки контрольным органом", - отмечает служба.

Как отмечается на сайте "Москва Карго", оно является одним из крупнейших предприятий по наземному обслуживанию грузовых и почтовых авиаперевозок в России. Компания базируется в аэропорту "Шереметьево", осуществляет обслуживание всех типов воздушных судов.

Позже в ФАС добавили, что представитель службы безопасности "Шереметьево" получил приказ руководства не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам антимонопольного ведомства. "В настоящее время составляются протоколы об административных правонарушениях по статье о воспрепятствовании законной деятельности сотрудников антимонопольного органа", - отметили в ФАС.