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Россельхознадзор вводит ограничения для двух белорусских предприятий


Компании / Потребительский рынок / Сельское хозяйство

МОСКВА, 28 фев - ПРАЙМ. Россельхознадзор вновь вводит ограничения в отношении белорусских предприятий, в продукции которых найдены вредные компоненты, сообщает российское ведомство в среду.

В концентрированной молочной сыворотке, произведенной ОАО "Молоко", ведомство повторно обнаружило остатки лекарственных средств - антгельминтиков. В связи с этим Россельхознадзор решил ограничить поставки продукции этого предприятия со 2 марта.

Помимо этого, ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции белорусского предприятия-производителя СПК "Агрокомбинат "Снов". В мясе птицы этой компании были обнаружены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.

Россельхознадзор ранее неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.

Роcсия и Белоруссия уже несколько лет ведут споры относительно поставок сельскохозяйственной продукции, в частности, молока, мяса, молочных и мясных продуктов. Россельхознадзор периодически вводит запреты на ввоз белорусских продуктов, обосновывая это проблемами с ее качеством. Кроме того, российские власти подозревают, что через эту страну в РФ идут поставки санкционной продукции.

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