AliExpress запускает в России два новых сервиса‍ с 1 марта

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. В первый день весны крупнейшая китайская торговая площадка AliExpress запускает на территории России два новых сервиса, пишет газета "Коммерсант".

С 1 марта будут работать "биржа блогеров" и международная социальная сеть "Клуб шопоголиков", отмечает издание.

Новая площадка AliExpress Connect создана для блогеров, которые являются покупателями AliExpress, а также для пользователей внешних площадок. Планируется, что новый сервис позволит пользователям монетизировать производимый ими контент. На "бирже блогеров" производители и бренды смогут создавать заявки на обзоры продукции с заранее обозначенным гонораром. Главным условием для блогера, который захочет наладить деловой контакт на данной бирже, станет число его подписчиков: их должно быть не менее пяти тысяч.

Второй новый сервис китайской компании - "Клуб шопоголиков", которая создана на базе китайской платформы iTao (также принадлежит (AliExpress), даст пользователям возможность поделиться своими фото новых покупок и обсудить их. На территории России этот сервис будет работать через интеграцию в приложение AliExpress.