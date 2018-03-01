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Правительство хочет повысить стоимость акцизных марок на табак и алкоголь


Компании / Потребительский рынок / Розничная торговля
  • #Сигареты
    © fotolia.com, Deyan Georgiev

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Российское правительство хочет повысить стоимость акцизных марок для ввозимого в Россию табака и алкоголя, сообщается в постановлении кабмина на портале раскрытия информации.

Как следует из документа, стоимость акцизных марок для маркировки табака и табачной продукции планируется установить на отметке в 200 рублей за 1 тысячу штук (сюда не входит НДС). Что касается алкоголя, то стоимость акцизных марок планируется установить в размере 1,85 тысячи рублей за 1 тысячу штук (без учета НДС).

Сейчас стоимость акцизных марок на табак составляет 120 рублей за 1 тысячу штук, на алкоголь — 1,7 тысячи рублей.

 

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