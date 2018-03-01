Чистая прибыль AB InBev за 2017 г выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev за 2017 год увеличилась по сравнению с предыдущим годом в 1,6 раза и составила 7,967 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию показатель составил 4,04 доллара против 2,83 доллара годом ранее. Выручка выросла на 24% по сравнению с 2016 годом - до 56,44 миллиарда долларов.

Чистая прибыль за четвертый квартал выросла в 2,2 раза в годовом выражении и достигла 2,054 миллиарда долларов. Прибыль на акцию при этом увеличилась до 1,04 доллара с 0,43 доллара годом ранее. Выручку за квартал производитель увеличил на 2,8%, до 14,6 миллиарда долларов.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 104,4 миллиарда долларов, что на 3,3% ниже 108 миллиардов долларов чистого долга в конце 2016 года.

В текущем году, несмотря на волатильность на некоторых ключевых рынках, Anheuser-Busch ожидает стабильного роста выручки и EBITDA благодаря хорошим показателям в разрезе брендов и коммерческих планов.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.