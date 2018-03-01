ЕК одобрила слияние двух лидирующих компаний на рынке оптики - Essilor и Luxottica

БРЮССЕЛЬ, 1 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила слияние между двумя лидирующими компаниями на рынке оптики - Essilor и Luxottica, говорится в сообщении ЕК.

Ранее в сентябре ЕК сообщала, что опасается снижения конкуренции на рынке очков после слияния французского производителя линз для очков Essilor с итальянским производителем оправ Luxottica.

ЕК провела тщательную оценку сделки, отмечается в релизе.

"Еврокомиссия одобрила в рамках правил ЕС по слияниям предложенное объединение между Essilor и Luxottica, двумя лидерами индустрии оптики. Еврокомиссия пришла к выводу, что слияние не окажет негативного влияния на конкуренцию в европейской экономической зоне или какой-либо значимой ее части", - говорится в релизе.