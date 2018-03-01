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Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз баклажанов, перцев и салата из Турции


Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор с 5 марта разрешает ввоз из Турции гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы и кабачков, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Россельхознадзор принял решение разрешить с 5 марта поставки гранатов, баклажанов, перцев, салатов, тыквы, кабачков и прочих овощей семейства тыквенных из Турции", - сказала Мелано.

Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

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