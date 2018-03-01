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Россельхознадзор просит молочных производителей РФ проверять сырье из Белоруссии


Компании / Потребительский рынок / Пищевая промышленность / Сельское хозяйство

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Россельхознадзор просит российских производителей молочной продукции контролировать белорусское сырье на предмет фальсификации неживотными жирами, сообщает ведомство в четверг.

"Россельхознадзор предупреждает российских производителей молочной продукции о необходимости осуществления строгого входного контроля поступающего из Белоруссии молочного сырья на предмет фальсификации неживотными жирами... Российские предприятия-производители, работающие с белорусским сырьем, которые не осуществляют жесткий входной контроль поступающей продукции, будут изготавливать фальсифицированные пищевые товары", - говорится в сообщении.

Это связано с очередным выявлением нарушений при поставках молочного сырья из Белоруссии. Ведомство 28 февраля обнаружило фальсификацию растительными жирами цельного сгущенного молока, произведенного белорусскими УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат Солигорский филиал".

Ведомство планирует направит материалы о нарушениях в Роспотребнадзор для решения по изъятию продукции, изготовленной из фальсифицированного белорусского сырья. В отношении этих двух белорусских производителей Россельхознадзор с 1 марта вводит режим усиленного лабораторного контроля.

Помимо этого, усиленный режим контроля ведомство вводит в отношении продукции белорусских ПУП "Оршанский молочный комбинат производственный цех Сенненский" за сухое молоко в сладкосливочном несоленом масле и УП "Пинский кооппром" Пинского РАЙПО за бактерии группы Listeria monocytogenes в говядине.

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