Ткачев: РФ снимет запрет на ввоз молока из Белоруссии, удостоверившись в его безопасности

МОСКВА, 1 мар - ПРАЙМ. Российские специалисты проверят белорусских производителей молока, у которых были выявлены нарушения, и в случае их устранения Россия готова отменить вводимые ограничения, заявил РИА Новости глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Россельхознадзор с 26 февраля планировал временно ограничить ввоз из Белоруссии молока, сливок и некоторых других видов молочной продукции. Запрет не касается молока в потребительской упаковке. Белорусская делегация во главе с вице-премьером страны Михаилом Русым провела переговоры в Москве об урегулировании вопросов с поставками молочной продукции. По их итогам Россельхознадзор отложил введение запрета с 26 февраля на 6 марта.

"Я дал поручение Россельхознадзору направить туда инспекторов для проведения оперативной проверки всех поставщиков, где были выявлены нарушения. Если мы удостоверимся, что продукция безопасна, то мы снимем все вопросы… Для нас главное - обеспечить безопасность поставляемой в Россию продукции", - сказал Ткачев.

"Вопрос по ограничению поставок возник из-за большого количества повторных нарушений, на которые никак не реагировала белорусская сторона… Прежде всего нас беспокоят остатки синтетических антибиотиков в проверенной продукции. Сейчас много спекуляций на эту тему", - рассказал министр.

"Подчеркну, что предлагается ограничить ввоз не всей белорусской молочной продукции, а лишь отдельных ее видов. В первую очередь это касается концентрированного, сухого молока и сливок, которые поставлялись в Россию как сырье для изготовления молочной продукции", - добавил он.

Ткачев напомнил, что вводимые ограничения не коснутся готовой молочной продукции из Белоруссии: сыров, кефира, йогурта, сливочного масла, сметаны – "одним словом, всей продукции, предназначенной для продажи в розничных сетях".