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Путин: Субсидирование сельхозпроизводителей будет продолжено


Компании / Потребительский рынок

 

КАЛИНИНГРАД, 2 мар - ПРАЙМ. Субсидирование сельхозпроизводителей будет продолжено, но нужна программа в сфере переработки, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы субсидирует и будем продолжать субсидировать, но еще лучше, если то, что производится, будет нацелено на развитие животноводства. Нам нужно решить вопрос по говядине на ближайшие года по закрытию собственного рынка. Мы планируем в самое ближайшее время продавать больше, чем закупаем", - сказал президент участникам медиафорума ОНФ, который проходит в Калининграде.

"Нужна программа по поддержке переработки. Скоро у нас будет встреча с сельхозпроизводителями, думаю, мы на все эти темы поговорим", - добавил Путин.

 

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