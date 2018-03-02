"Дикси" в 2017 г увеличила чистый убыток по МСФО в 2,2 раза

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Группа "Дикси", крупный российский ритейлер, в 2017 году увеличила чистый убыток по МСФО в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом - до 6,014 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании.

Показатель EBITDA группы в прошлом году увеличился на 14,97% и составил 11,038 миллиарда рублей. В четвертом квартале убыток ритейлера составил 5,037 миллиарда рублей, увеличившись в 6,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. EBITDA за этот период выросла на 32,6% - до 2,927 миллиарда рублей.