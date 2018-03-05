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Хоккеист Овечкин инвестировал в сеть пиццерий Papa John’s в России‍


Общепит / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Нападающий сборной РФ по хоккею, игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин вложил в сеть пиццерий Papa John’s в России, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на мастер-франчайзи сети в РФ и Белоруссии PJ Western.

Также информацию об инвестициях в пиццерию подтвердил агент Овечкина Дэвид Абрутин, не уточняя размер вложений спортсмена. Данные о том, какую долю в компании получил хоккеист, также не разглашается.

Как рассказал президент PJ Western Кристофер Уинн, в конце прошлого года сеть завершила третий раунд инвестиций. было привлечено $10 млн.

всего в раунде участвовали два инвестора: Овечкин и управляющий акционер PJ Western — Global Restaurant Management.

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