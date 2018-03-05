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KIA Rio в феврале вернул себе звание российского бестселлера


Компании / Индустрия / Потребительский рынок

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Южнокорейский концерн KIA  в феврале нарастил продажи авто на территории России, вернув своему флагману Rio лидерство на рынке, пишет Аналитическое агентство "Автостат" в понедельник, 5 марта.

Напомним, что в январе текущего года первенство рынка легковых авто в России заняла отечественная LADA Vesta (концерн "Автоваз"). Как сладеует из опубликованных автопроизводителями данных о продаже за февраль 2018 года, самой продаваемой моделью в России по итогам вновь стал KIA Rio. В прошлом месяце было реализовано 8 979 автомобилей, рост составил 27,7% к февралю-2017. Первое место у бренда занимает кросс-хэтчбек Rio X-Line, было продано 2132 новых авто.

Продажи LADA Vesta составили 8 456 штук, рост к прошлому году плюс 65,8%.

На третьем месте - LADA Granta – было продано 6 861 машин, рост 30,4%.

Что касается рынка SUV, то первенство сохраняет еще один корейский бренд - Hyundai. Его кроссовер Creta был продан 5 937 раз, рост составил 46,4%.

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